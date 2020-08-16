«Барселона» намерена расстаться с форвардом Луисом Суаресом.

Как сообщает Mundo Deportivo, после в крах проигранного четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8) руководство каталонского клуба решило разгрузить зарплатную ведомость. В отношении Суареса ключевым фактором становится возраст уругвайца, которому в январе Суаресу исполнилось 33 года.

Напомним, Суарес играет в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезон нападающий сыграл в 36 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал десять голевых передач.

Суарес является действующим футболистом сборной Уругвая, куда вызывается с 2007 года.