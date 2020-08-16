Форвард Владислав Каменев, выступающий в НХЛ за «Колорадо», продолжит карьеру в СКА. Ранее хоккеист не вошел в состав «лавин» на розыгрыш Кубка Стэнли.

Как отмечает в телеграм-канале журналист Алексей Шевченко, 24-летний нападающий согласовал условия контракта со СКА и в ближайшее время присоединится к команде.

В нынешнем сезоне Каменев провел 38 матчей в НХЛ и набрал восемь (1+7) очков.

Ранее петербургский СКА обменял права на Каменева, отдав центрального нападающего Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург».