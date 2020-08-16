Голландского арбитра Бьорна Куйперса назначили обслуживать матч полуфинала Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Пари Сен Жермен».

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Отмечается, помогать ему будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, видеоассистентом рефери выступит Пол ван Букел. Четвертый судья — Артур Диаш из Португалии.

Отметим, матч «Лейпциг» — «ПСЖ» состоится 18 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.

Напомним, в четвертьфинале «Лейпциг» обыграл мадридский «Атлетико» со счетом 2:1, а «ПСЖ» с тем же результатом победил бергамскую «Аталанту».

Во втором полуфинале сыграют мюнхенская «Бавария», которая сенсационно разгромила «Барселону» со счетом 8:2, и французский «Лион», не менее неожиданно переигравший английский «Манчестер Сити» — 3:1.

Финал Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне 23 августа.