Грозненский «Ахмат» официально объявил о заключении соглашения с казахстанским защитником Маратом Быстровым.

Как гласит сообщение на официальном сайте клуба, Быстров подписал двухлетний контракт с «Ахматом».

Отметим, футболист играет на позициях крайнего левого и правого защитника. Ранее он выступал за «Тамбов», а также казахстанские «Астану», «Тобол» и «Ордабасы». В 2019 году Быстров дебютировал за национальную сборную Казахстана.

В составе «Ахмата» Быстров будет играть 96 номером. На данный момент игрок находится в расположении команды и сегодня проведет свою первую тренировку.

Ранее стало известно, что «Спартак» и «Ахмат» достигли окончательного соглашения о переходе нападающего Георгия Мелкадзе в грозненский клуб на правах аренды до конца сезона-2020/2021.