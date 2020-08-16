Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи третьего тура премьер-лиги. Встречу между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА обслужит Виталий Мешков.

Помогать ему будут Игорь Демешко и Арам Петросян, резервным судьей станет Алексей Амелин. Арбитр ВАР — Алексей Сухой, его ассистент — Антон Аверьянов. Инспектор матча — Юрий Чеботарев.

После двух туров «Зенит» обыграл волгоградский «Ротор» и «Ростов», набрал шесть очков и догнал в турнирной таблице ЦСКА и «Локомотив».

Отметим, матч «Сочи» — «Рубин» обслужит Владислав Безбородов, на игре «Тамбов» — «Химки» будет работать Михаил Вилков, на матче «Краснодар» — «Арсенал» — Сергей Иванов. Станислав Васильев будет главным арбитром матча «Уфа» — «Спартак», игру «Урала» с «Локомотивом» обслужит Алексей Матюнин, «Ахмата» с «Ротором» — Сергей Лапочкин, а «Динамо» с «Ростовом» — Николай Волошин.