Петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении 30-летнего защитника турецкого «Истанбул Башакшехир» Жуниора Кайсары.

По сообщению агенства Roma Sport, к нему действительно есть интерес из «Зенита». Отмечается, кроме Зенита к Кайсаре проявляют интерес английские «Вест Бромвич» и «Вест Хэм», менхенгладбахская «Боруссия», а также есть вариант с бразильским «Фламенго».

Отметим, в нынешнем сезоне Жуниор Кайсара сыграл в чемпионате Турции 33 матча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков может вернуться в «Зенит». По информации СМИ, это произойдет в том случае, если петербургский клуб не договорится с «Порту» по условиям выкупа защитника Йордана Осорио.