Руководство каталонской «Барселоны» собирается внести кардинальные изменения в состав команды из-за провалов, которые настигли команду в последнее время.

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, клуб рассматривает возможность продажи практически любых игроков, кроме Лионеля Месси, Френки Де Йонга, Марка-Андре тер Штегена, а также молодых футболистов Ансу Фати и Рики Пуча, пришедших из «Барселоны Б». Все остальные игроки могут уйти, в том числе Самюэль Юмтити и Усман Дембеле, которые подвержены травмам и имеют проблемы с поведением вне поля.

Напомним, команда Кике Сетьена по итогам сезона заняла второе место в испанской Ла Лиге, уступив чемпионство «Реалу». В Лиге чемпионов каталонский клуб потерпел сокрушительное поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8 в матче четвертьфинале Лиги чемпионов.