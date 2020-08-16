Голландский вингер английского «Манчестер Юнайтед» Тахит Чонг стал футболистом бременского «Вердера».

Об этом бременцы сообщили на своем официальном сайте. Отмечается, 20-летний голландец перешел в «Вердер» на правах аренды. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Отметим, Чонг является воспитанником «Манчестер Юнайтед», на молодёжном уровне он также выступал в составе «Фейеноорда», а за основную команду манкунианцев дебютировал в июле 2018 года.

В прошедшем розыгрыше английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице и пробился в Лигу чемпионов. «Вердер» занял 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020. В переходных матчах за право остаться в элите бременцы обыграли «Хайденхайм» благодаря правилу выездного гола (0:0, 2:2).