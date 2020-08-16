Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу на турнире в чешской Праге.

В финальном матче Халеп победила бельгийку Элизу Мертенс. Встреча продолжалась один час 35 минут и завершилась со счетом 6:2, 7:5.

Халеп выиграла 21-й титул в карьере и восьмой — на грунте. Она обошла Викторию Азаренко и вышла на единоличное пятое место по числу титулов среди действующих игроков. Сейчас румынку обходят только Петра Квитова (27), Ким Клейстерс (41), Винус Уильямс (49) и Серена Уильямс (73).

Отметим, призовой фонд турнира составляет более 200 тысяч долларов.

Известно, что Халеп не исключает возможности участия в Открытом чемпионате США. Как заявила вторая ракетка мира, решение о поездке в Нью-Йорк она примет завтра, 17 августа.