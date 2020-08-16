В Барселоне состоялась гонка шестого этапа чемпионата «Формулы-1» сезона-2020 — Гран-при Испании.

Победу одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Действующий чемпион мира забрал четвертую победу в текущем сезоне и 88-ю за всю карьеру. Вторым финишировал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, а замкнул тройку лучших партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Российский гонщик Даниил Квят из команды «Альфа Таури» не смог набрать очки, завершив сегодняшнюю гонку 12-м.

Ранее сообщалось, что петербургский гонщик Роберт Шварцман поднялся на подиум в основной гонке испанского этапа Формулы-2 в Барселоне. Победу одержал японский гонщик Нобухару Мацусита, одержавший победу после старта с 18-го места. Также в тройке призеров оказался китаец Чжоу Гуаньюй.