Боец UFC в полулегком весе Брайан Ортега проведет следующий бой против Корейского Зомби.

Этот поединок возглавит один из кардов UFC, который пройдет 17 октября.

Ранее стало известно, что российский боец UFC Забит Магомедшарипов, выступающий в полулегкой весовой категории, все еще может провести бой против мексиканца Яира Родригеса. Магомедшарипов и Родригес могут встретиться друг с другом на турнире UFC 254. Турнир состоится 24 октября в Абу-Даби, в главном событии основного карда будет происходить защита чемпионского титула россиянина Хабиба Нурмагомедова, который подерется с американцем Джастином Гэтжи.

Отметим, Ортега идет на втором месте в полулегком дивизионе, Магомедшарипов — на третьем, Корейский Зомби расположился на четвертом, а Яир Родригес — на пятом.