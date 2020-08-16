Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что вылетел в Нью-Йорк, где в этом году пройдет «Мастерс», ранее проходивший в Цинциннати, и US Open.

«Официально отправился в Нью-Йорк» – написал Медведев в своем Twitter.

Отметим, Медведев является действующим чемпионом «Мастерса» в Цинциннати и прошлогодним финалистом US Open.

Отметим, что турнир категории «Мастерс» Western & Southern Open в 2021 году из-за пандемии коронавируса пройдёт в Нью-Йорке, а не в Цинциннати. Ранее свое участие в американских турнирах подтвердил другой россиянин Карен Хачанов.

В прошлом сезоне Даниил Медведев выиграл четыре турнира АТР, а также вышел в финал Открытого чемпионата США, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. В данный момет в рейтинге ATP Медведев занимает пятое место.