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  • 19:55,  16 августа 2020
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«Зенит» купит вратаря «Краснодара» за два миллиона евро

&#171;Зенит&#187; купит вратаря &#171;Краснодара&#187; за два миллиона евро
Денис Адамов. Фото: "Краснодар".

Российский вратарь «Краснодара» Денис Адамов может стать футболистом петербургского «Зенита».

Об этом сообщает Metaratings. По информации источника, «Зенит» согласовывает с «Краснодаром» переход 22-летнего голкипера за два миллиона евро. Отмечается, предложение по Адамову сделал московский «Локомотив», однако в Краснодаре предпочитают продать игрока именно в «Зенит».

Ранее сообщалось, что защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков может вернуться в «Зенит». По информации СМИ, это произойдет в том случае, если петербургский клуб не договорится с «Порту» по условиям выкупа защитника Йордана Осорио.

Также стало известно, что сине-бело-голубые заинтересованы в приобретении 30-летнего защитника турецкого «Истанбул Башакшехир» Жуниора Кайсары.

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