Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился мнением о своей игре в стане железнодорожников.

По словам Крыховяка, ему все нравится в «Локомотиве»: отличный состав, стабильно есть Лига чемпионов и борьба за чемпионство. Кроме того, поляку нравится жизнь в Москве.

Крыховяк отметил, на протяжении всей жизни он никогда не пытался спланировать будущее.

«В футболе все происходит так быстро — не успеваешь подготовиться! Если появится какой-то вариант или предложение, подумаю. Но сейчас я действительно счастлив и не думаю ни о чем подобном», — сказал Крыховяк, слова которого приводит Sport24.

Напомним, полузащитники «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук получили звание лучших игроков команды по итогам минувшего сезона.