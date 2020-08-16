Российский фигурист Даниил Самсонов отсутствует в списках участников юниорских контрольных прокатов на сайте Федерации фигурного катания России.

Прокаты пройдут 17 и 18 августа. Изначально Самсонов был в составе участников.

Ранее генеральный директор ФФККР Александр Коган подтвердил, что 14-летняя Камила Валиева выступит на взрослых контрольных прокатах национальной команды.

Изначально планировалось, что Валиева примет участие в юниорских прокатах, которые пройдут в подмосковном Новогорске 18 и 19 августа. Прокаты взрослой сборной России будут проходить в Москве 12 и 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Валиева может выступить на взрослых российских соревнованиях в сезоне-2020/21, так как юниорская серия Гран-при была отменена. Выступать на взрослом уровне на международных турнирах спортсменка не имеет права, так как ей ещё не исполнилось 15 лет.