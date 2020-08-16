Игроки «Барселоны» хотят видеть Хави новым тренером команды

Лидеры каталонской «Барселоны» уверены в необходимости изменений в клубе.

Об этом сообщает AS. По информации источника, игроки согласны, что часть вины за разгром от «Баварии» лежит на них, но также считают, что их недостаточно хорошо подготовили тактически. Кроме того, футболисты уверены, что к такому результату привел беспорядок в руководстве «Барселоны». Отмечается, они хотят, чтобы нынешний президент клуба Жозеп Бартомеу организовал досрочные президентские выборы, которые запланированы на лето 2021 года.

Также сообщается, что, по мнению футболистов, что клубу нужен тренер, знающий «Барселону». Новым наставником игроки видят Хави, который в данный момент возглавляет «Аль-Садд».