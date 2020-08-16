Стал известен декларированный годовой доход министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина за 2019 год.

Как сообщается в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных членами Правительства РФ за 2019 год, доход Матыцина составил 934 725 рублей.

Также в сведениях сообщается, что министр спорта владеет квартирой площадью 114,5 квадратных метров и легковым автомобилем Toyota Land Cruiser 150. Годовой доход супруги Матыцина за прошлый год составил 1 049 998,02 рубля, в ее собственности находятся земельный участок, жилой дом, квартира и автомобиль Suzuki SX4.

Напомним, Олег Матыцин вступил в должность министра спорта РФ в начале 2020 года. До этого он руководил Федерацией международного студенческого спорта.