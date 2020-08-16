Стал известен размер призового фонда турнира АТР в Петербурге.

Об этом сообщает «Коммерсант». По информации источника, организаторы турнира ATP в Петербурге не стали использовать опцию снижения призового фонда и сохранили его в размере приблизительно одного миллиона долларов.

Отметим, St. Petersburg Open, который повысился до статуса АТР 500, состоится с 12 по 18 октября. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) присвоила турниру категорию 500 сроком только на один год, поскольку на длительный срок данных свободных лицензий нет, а их стоимость составляет от 20 до 30 миллионов долларов.

Напомним, женский и мужской теннисные туры были приостановлены в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции, в этом же месяце заморозили рейтинги. Сезон WTA был возобновлен 3 августа на турнире в Палермо, сезон ATP начался 14 августа турниром в Вашингтоне.