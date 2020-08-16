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  • 22:10,  16 августа 2020
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Самсонов пропустит контрольные прокаты юниорской сборной из-за травмы

Даниил Самсонов. Фото: Ирина Красько/Nevasport
Даниил Самсонов. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Российский фигурист Даниил Самсонов не примет участия на контрольных прокатах юниорской сборной России из-за травмы.

Об этом рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

«Из-за травмы», – ответил Коган на вопрос о причине отсутствия Самсонова в списках участников прокатов. Слова Когана приводит «Р-Спорт».

Юниорские прокаты пройдут в подмосковном Новогорске 18 и 19 августа. Прокаты взрослой сборной России будут проходить в Москве 12 и 13 сентября.

Ранее Александр Коган подтвердил, что 14-летняя Камила Валиева выступит на взрослых контрольных прокатах национальной команды.

Также сообщалось, что Валиева может выступить на взрослых российских соревнованиях в сезоне-2020/21, так как юниорская серия Гран-при была отменена. Выступать на взрослом уровне на международных турнирах спортсменка не имеет права, так как ей ещё не исполнилось 15 лет.

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