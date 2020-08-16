Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков не захотел соглашаться, что петербургский «Зенит» является гегемоном в российском футболе.

«Готовы ли мы бросить перчатку «Зениту» в новом сезоне? Я не сторонник громких слов. Бросить перчатку, бросить сапог, бросить еще что-то… Надо выходить на поле, играть и завоевывать очки в каждом матче, стараться побеждать. Тогда достигнем результата. Гегемон ли «Зенит» сейчас в нашем футболе? «ПСЖ» — гегемон во французском, и, когда у «Зенита» будут такие же успехи, как у парижан, на российском поприще, тогда мы вернемся к этому вопросу», — сказал Мещеряков, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, команда Сергея Семака два сезона подряд завоевала золотые медали российской премьер-лиги. В сезоне-2019/20 сине-бело-голубые оформили требл, став чемпионами страны, а также завоевав Кубок и Суперкубок России.