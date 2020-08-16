Дортмундская «Боруссия» нанесла разгромное поражение «Аустри» в товарищеском в рамках подготовки к новому сезону. Счет встречи — 11:2.

Четыре мяча дортмундцы забили в первом тайме, еще семь – во втором. 17-летний американский форвард Джованни Рейна оформил дубль. Также отличились Рафаэль Геррейру, Мануэл Фераи, Джейдон Санчо, Эмре Джан, Мариус Вольф, Торган Азар (с пенальти), Джуд Белингхем, Тайлан Думан и Нико Шульц. У «Аустрии» по мячу забили Кристоф Моншайн и Александар Юкич.

Отметим, новый сезон Бундеслиги начнется 19 сентября.

Ранее «Боруссия» объявила о о том, британский полузащитник Джейдон Санчо проведет еще один сезон в клубе и не будет продан. Информацию об этом сообщил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк, его слова цитирует пресс-служба клуба.