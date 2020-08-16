Тренерские штабы испанской «Севильи» и английского «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы команд на матч полуфинала Лиги Европы.

В составе «Севильи» с первых минут сыграют Бруно, Хесус Навас, Жюль Кунде, Диего Карлос, Серхио Регилон, Эвер Банега, Фернандо Режис, Хоан Хордан, Сусо, Юссеф Эн-Несири и Лукас Окампос.

В составе «Манчестер Юнайтед» сыграют Давид де Хеа, Дэниел Уильямс, Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Аарон Ван-Биссака, Маркус Рэшфорд, Фред, Поль Погба, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд и Антони Марсьяль.

Отметим, матч между «Севильей» и «МЮ» начнется в 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне. 17 августа во втором полуфинале донецкий «Шахтер» встретится с миланским «Интером».