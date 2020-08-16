Нисикори заболел коронавирусом и снялся с «Мастерса»

Японский теннисист Кеи Нисикори сообщил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

По словам Нисикори, по этой причине он снялся с перенесенного в Нью-Йорк «Мастерса» в Цинциннати, который должен стартовать 22 августа. Однако на US Open, который стартует 31 августа, японец пока заявлен.

В данный момент теннисист находится во Флориде и в пятницу сдаст повторный анализ.

Ранее «Барселона» объявила, что защитник команда Самуэль Умтити сдал положительный тест на коронавирус. Как отмечает пресс-служа клуба, у француза отсутствуют симптомы заболевания. Футболист изолирован, а медицинские и компетентные органы проинформированы надлежащим образом.