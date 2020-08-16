Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников пропустил сегодняшнюю тренировку команды, написал в Twitter журналист Майкл Смит.

Ранее Свечников получил повреждение в третьем периоде матча с «Бостон Брюинз». Нападающий работал на пятачке с защитником Здено Харой, после чего подвернул ногу и упал на лед. С большим трудом он поднялся на ноги, после чего партнеры помогли ему покинуть площадку.

Напомним, «Каролина» уступила «Бостону» со счетом 1:3. Счет был открыт на старте 2-го периода с помощью гола Чарли Койла. В третьем периоде нападающий Шон Курали удвоил преимущество «Бостона». За 13 минут до конца Нино Нидеррайтер сократил отставание после ошибки голкипера Ярослава Галака. Точку в игре поставил нападающий Брэд Маршан, поразивший пустые ворота.