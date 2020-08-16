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  • 00:14,  17 августа 2020
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Футбол
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Месси сообщил руководству «Барселоны», что хочет покинуть клуб

Нападающий Лионель Месси
Нападающий Лионель Месси. Фото: FC BARCELONA ∞ ФК БАРСЕЛОНА

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси сообщил руководству каталонского клуба, что хочет покинуть команду этим летом.

Об этом сообщает журналист Esporte Interativo Марсело Бехлер в «Твиттере». Ранее сообщалось, что аргентинец решил уйти из «Барселоны», так как недоволен руководством клуба и не намерен продлевать контракт. Известно, что Месси может остаться в «Барселоне», если в руководстве клуба произойдут серьёзные изменения.

Также стало известно, что руководство каталонской «Барселоны» собирается внести кардинальные изменения в состав команды из-за провалов, которые настигли команду в последнее время.

Напомним, команда Кике Сетьена по итогам сезона заняла второе место в испанской Ла Лиге, уступив чемпионство «Реалу». В Лиге чемпионов каталонский клуб потерпел сокрушительное поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8 в матче четвертьфинале Лиги чемпионов.

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