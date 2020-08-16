Месси сообщил руководству «Барселоны», что хочет покинуть клуб

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси сообщил руководству каталонского клуба, что хочет покинуть команду этим летом.

Об этом сообщает журналист Esporte Interativo Марсело Бехлер в «Твиттере». Ранее сообщалось, что аргентинец решил уйти из «Барселоны», так как недоволен руководством клуба и не намерен продлевать контракт. Известно, что Месси может остаться в «Барселоне», если в руководстве клуба произойдут серьёзные изменения.

Также стало известно, что руководство каталонской «Барселоны» собирается внести кардинальные изменения в состав команды из-за провалов, которые настигли команду в последнее время.