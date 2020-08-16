Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани достиг соглашения с лиссабонской «Бенфикой».

Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на португальские СМИ. По информации источника, 33-летний форвард подпишет с клубом из Лиссабона трехлетний контракт с зарплатой восемь миллионов евро в год. Отмечается, бывший нападающий «ПСЖ» прибудет в Португалию 16 августа и в ближайшие два дня будет проходить медобследование, после чего подпишет с «Бенфикой» контракт.

Напомним, Кавани покинул «Пари Сен Жермен» этим летом в связи с окончанием контракта и перейдет в португальскую команду в статусе свободного агента.

Во французском клубе он шесть раз побеждал в Лиге 1 и пять раз выигрывал Кубок Франции. Также Кавани играл в нападении «Палермо» и «Наполи».

В прошлом сезоне нападающий провел 14 матчей в чемпионате Франции и забил четыре гола и сделал две результативные передачи.