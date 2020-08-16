Почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев рассказал, в каких городах пройдут этапы Кубка России в будущем сезоне.

По словам Писеева, вариант календаря, который ходил по сети, отражает реальность, и Сызрань, Москва, Сочи, Казань, а также снова Москва примут этапы Кубка России.

«Так что из того, что планируется, можно сказать – федерация все правильно делает, распределяет старты по срокам, дает всем возможность поучаствовать и в Кубке России, и в Гран-при», – сказал Писеев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что российский фигурист Даниил Самсонов не примет участия на контрольных прокатах юниорской сборной России из-за травмы.

Юниорские прокаты пройдут в подмосковном Новогорске 18 и 19 августа. Прокаты взрослой сборной России будут проходить в Москве 12 и 13 сентября.