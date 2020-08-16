Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский рассказал о наилучшем, по его мнению, клубе для Алексея Миранчука.

По словам Рыбчинского, попасть в «Ювентус» было бы круто, но футболисту кажется, что сейчас Миранчуку лучше пойти в «Аталанту», чем в «Ювентус».

«В туринском клубе сумасшедшая конкуренция. «Аталанта» тоже не слабая команда, но я бы, если бы пришлось выбирать, предпочел Бергамо. А как думает Алексей, не знаю, надо у него спрашивать», – сказал Рыбчинский, слова которого приводит «Советский спорт».\

Ранее сообщалось, что в понедельник состоится встреча итальянского клуба с представителями «Локомотива». На ней будут проработаны последние детали трансфера. Ожидается, что сумма трансфера составит 15 млн евро без учета бонусов, учитывая, что у Миранчука остается только год контракта.