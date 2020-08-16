Ковальчук нанес лишь один бросок в створ за пять матчей в плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась в овертайме со счетом 1:2.

Российский нападающий Илья Ковальчук не набрал ни одного очка при нулевом показателе полезности. Кроме того, он не нанес ни одного броска по воротам за 12 минут и 44 секунды игрового времени. Стоит отметить, за три матча серии с «Айлендерс» Ковальчук не нанес ни одного броска, а за пять последних встреч в плей-офф форвард всего один раз выполнил бросок в створ ворот.

37-летний российский форвард набрал 1 (0+1) очко в шести играх Кубка Стэнли.