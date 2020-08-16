Голкипер столичного «Пари Сен Жермен» Кейлор Навас не сможет принять участия в матче полуфинала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» из-за травмы.

Об этом сообщается на сайте парижан. Отмечается, после того, как Навас получил повреждение в игре четвертьфинала с «Аталантой», 33-летний футболист почувствовал боль в правом подколенном сухожилии. По результатам обследования у костариканца было диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра, Известно, что к тренировкам он приступит в четверг.

Кроме того, хавбек французов Идрисса Гейе, замененный на 72-й минуте матча с «Аталантой», продолжает восстанавливаться после мышечной травмы, и пока его участие в полуфинале также под большим вопросом.

Зато защитник Тьяго Силва, который в той же игре с «Аталантой» повредил правое подколенное сухожилие, приступил к полноценным тренировкам, как и Лейвин Курзава, а Марко Верратти продолжает набирать игровую форму.