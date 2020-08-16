Миочич защитил пояс UFC, Кормье завершил карьеру, Халеп выиграла турнир в Праге. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Миочич одолел Кормье в главном бою UFC 252

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC 252. Главным событием ивента было противостояние американских бойцов Даниэля Кормье и Стипе Миочича.

Кормье заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье подвел итоги боя против чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича, в котором уступил в своем последнем поединке.

«Аталанта» близка к приобретению Алексея Миранчука

Четвертьфиналист Лиги чемпионов «Аталанта» находится в близости от подписания полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Стало известно имя главного арбитра матча «Зенит» — ЦСКА

Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи третьего тура премьер-лиги. Встречу между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА обслужит Виталий Мешков.

Халеп выиграла турнир в Праге и может поехать на US Open

Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу на турнире в чешской Праге.

Самсонов пропустит контрольные прокаты юниорской сборной из-за травмы

Российский фигурист Даниил Самсонов не примет участия на контрольных прокатах юниорской сборной России из-за травмы.

Нисикори заболел коронавирусом и снялся с «Мастерса»

Японский теннисист Кеи Нисикори сообщил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию.