Туринский «Ювентус» собирается совершить перестройку команды, в рамках которой бьянконери хотят продать нескольких игроков.

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. По его информации, среди тех, кто пойдет на продажу, будет хавбек Дуглас Коста. Отмечается, что бразильцем интересуется «Манчестер Юнайтед», но манкунианцев смущает травматичность 29-летнего вингера, однако устраивают его характеристики.

Отметим, контракт Дугласа Косты рассчитан сроком до 2022 года.

В прошлом сезоне Серии А бразилец забил один гол и сделал пять результативных передач в 23 матчах.

Ранее стало известно, что голландский вингер английского «Манчестер Юнайтед» Тахит Чонг стал футболистом бременского «Вердера». Об этом бременцы сообщили на своем официальном сайте. Отмечается, 20-летний голландец перешел в «Вердер» на правах аренды. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.