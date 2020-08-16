В полуфинальном матче Лиги Европы испанская «Севилья» одержала победу над английским «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

В составе андалусийцев по мячу забили Сусо с передачи Серхио Регилона на 26-й минуте и Люк Де Йонг с передачи Хесуса Наваса на 78-й минуте. У манкунианцев единственный гол забил Бруну Фернандеш с пенальти на 9-й минуте встречи.

Одноматчевое противостояние проходило в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» без присутствия болельщиков из-за пандемии коронавируса, обслуживал встречу Феликс Брых.

Во втором полуфинале 17 августа сыграют миланский «Интер» и донецкий «Шахтер», победитель встречи сыграет с «Севильей» в финале 21 августа в Кельне. Полуфиналы, как и финальный матч, стартуют в 22:00 по московскому времени.