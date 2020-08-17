Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Бартомеу объявил, что главный тренер Кике Сетьен отправлен в отставку.

«Сетьен уволен», — сказал Бартомеу, слова которого приводит Tiempo de Juego.

Напомним, 61-летний специалист руководил сине-гранатовыми с января 2020 года после увольнения Эрнесто Вальверде. В момент назначения Сетьена каталонцы в чемпионате Испании разделяли первое место в с «Реалом», но в итоге заняли вторую позицию, отстав от мадридского клуба на пять очков.

В прошедшую пятницу «Барселона» вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов, разгромно проиграв мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8. Основными кандидатами на пост нового главного тренера «Барселоны» называют Рональда Кумана, Маурисио Почеттино и Массимилиано Аллегри.