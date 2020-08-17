Президент UFC Дана Уайт сообщил, что Франсис Нганну станет следующим соперником для чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича.

По словам Уайта, Нганну определенно следующий для Стипе.

«Ты не можешь перепрыгнуть через Франсиса. Он уничтожал всех с тех пор как получил титульный шанс. Поэтому сейчас его очередь», — сказал Уайт, слова которого приводит MMAJunkie.

Напомним, 16 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC 252. Главным событием ивента было противостояние американских бойцов Даниэля Кормье и Стипе Миочича. Поединок длился все пять раундов. По их итогам судьи отдали Миочичу победу единогласным решением — 49-46, 49-46, 48-47. Боец защитил свой чемпионский титул в тяжелом весе.

После боя Нганну в Twitter отметил отличное выступление обоих бойцов и поздравил Стипе с победой, дописав в конце: «Скоро увидимся».