Бразильский защитник французского «Лилля» Габриэл Магальяэс может стать футболистом лондонского «Арсенала».

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. По информации источника, в борьбе за 22-летнего бразильца лондонцы опережают «Наполи». Отмечается, оба клуба предложили за Габриэла требуемые 28 миллионов евро, но сам футболист предпочитает продолжить карьеру в «Арсенале». Также известно, что неаполитанцы смогут заплатить за Габриэла только после того, как продадут защитника Калиду Кулибали, чей трансфер в «Манчестер Сити», скорее всего, сорвется.

Ранее «Арсенал» официально объявил о переходе Виллиана. 32-летний бразильский полузащитник, ранее защищавший цвета «Челси», подписал с «канонирами» контракт сроком на три года.