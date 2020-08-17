Российский полузащитник казанского «Рубина» Вячеслав Подберезкин покинет команду.

Об это сообщает «Чемпионат». По информации источника, 25-летний хавбек перейдет в екатеринбургский «Урал». О подробностях трансфера не сообщается.

Отметим, за «Рубин» Подберезкин выступает с 2018 года и какое-то время был капитаном команды, но при новом главном тренере Леониде Слуцком потерял место в основном составе.

В прошлом сезоне россиянин сыграл в 21 матче и отдал две результативные передачи.

Ранее «Рубин» объявил о приобретении южнокорейского полузащитника Хвана Ин Бома, который ранее защищал цвета канадской команды «Ванкувер Уайткэпс». Как сообщает официальный сайт клуба, 23-летний футболист подписал контракт на три года.