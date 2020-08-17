Центральный защитник бразильского «Интернасьоналя» Бруно Фукс пропустил матч чемпионата против «Флуминенсе» в связи с тем, что близок к переходу в ЦСКА.

Об этом сообщает Globo Esporte. По информации источника, 21-летний бразилец должен перейти в армейский клуб и сделка близка к завершению, а сумма трансфера составит 9,5 миллионов евро, из которых 1,5 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Отмечается, «Интернасьонал» сохранит за собой 20% прав на Фукса, а контракт защитника с российским клубом будет рассчитан до 2025 года.

Кроме того, «Интернасьонал» выступил с заявлением, в котором сообщил, что в последние несколько часов получил официальное предложение по Фуксу, которое соответствует требованиям клуба.