«Ванкувер Кэнакс» и «Сент-Луис Блюз» встретились в третьем матче четвертьфинала серии плей-офф Западной конференции. Игра проходила в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджер Плэйс» и завершилась со счетом 3:2 в овертайме в пользу номинальных гостей — «Сент-Луиса».

Первый период прошел без забитых голов. Счет был открыт в начале второй двадцатиминутки, отличился форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер. В скором времени «Сент-Луис» отыгрался, а затем и вышел вперед: по шайбе забросили Джастин Фолк и Дэвид Перрон. Однако «Ванкуверу» потребовалось всего 30 секунд, чтобы восстановить равновесие, гол забил Эллиас Петтерссон.

В основное время матча счет не изменился. Автором решающей шайбы в овертайме стал Брэден Шенн.

Счет в серии таким образом стал 2-1 в пользу «Кэнакс».