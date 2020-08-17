Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман в ближайшее время возглавит «Барселону». По информации Mundo Deportivo, специалист подпишет контракт сроком на два года.

По версии руководства сине-гранатовых, Куман в настоящий момент является лучшим кандидатом на пост наставника команды. Ранее президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу объявил об отставке Энрике Сетьена. Также клуб может покинуть и спортивный директор Эрик Абидаль. Он может быть уволен из-за того, что поддерживает Сетьена даже после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Контракт Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов предусматривает возможность покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».