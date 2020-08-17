Соревнования по фигурному катанию в Санкт-Петербурге отменены до 1 января 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Как сообщила председатель комиссии спортсменов петербургской Федерации фигурного катания Алена Леонова, рассматривает возможность проведения Мемориала Панина-Коломенкина, однако на нем в любом случае смогут выступить только спортсмены старше 18 лет. Если турнир удастся провести, в нем примут участие лишь мастера спорта.

«По-моему, в Санкт-Петербурге в этой категории набирается 11 мальчиков и 8 девочек. Но будут не соревнования, а тренировочные прокаты для специалистов. Там, видимо, смогут прокатывать программы и юниоры», — сказала Леонова, слова которой приводит РИА «Новости».