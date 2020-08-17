Ловрен забил, «Химки» взяли очки, а «Спартак» победил — традиционный обзор тура российской премьер-лиги.

Братская солидарность

Второй тур стартовал в Туле с матча «Арсенала» и «Уфы». Он в итоге оказался самым результативным — команды закончили победой гостей со счетом 3:2. Забил первый гол в сезоне Луценко, красиво забил Кингс Кангва, но самое интересное началось в самом конце. на 85-й минуте тот же Кангва получил вторую желтую карточку за грубый фол и покинул поле, а через 8 минут по той же причине с поля ушел его брат Эванс. Уникальный случай, который, впрочем, на исход встречи никак не повлиял.

«Химки» показывают, что не совсем беспомощны

Химчане сыграли вничью с «Сочи». Понятно, не самый грозный соперник: команда Федотова наряду с красно-черными претендует на вылет, но первый гол и первые очки «Химок» во втором туре — уже неплохо. Причем все в рамках правил — никаких сомнительных пенальти, отличился Александр Трошечкин с передачи арендованного Брайана Идову. «Сочи» ответил голом Кристиана Нобоа, который расстрелял ворота «Химок» с передачи Кирилла Заики.

«Спартак» отсудили справедливо

Красно-белые буднично обыграли «Ахмат», хотя один из голов москвичей за игру рукой Ларссона ВАР все же отменил, а позже не засчитал мяч Джикии из очевидного офсайда. Но назначенный в ворота грозненцев пенальти позволяет говорить, что в РФС сделали выводы после шоу в исполнении Казарцева и Еськова. В итоге москвичи уверенно победили без Кокорина благодаря мячам Ларссона и Понсе.

Фанаты ЦСКА поддержали белорусов

Армейцы обыграли «Тамбов», а победный гол забил Илья Шкурин. Белорус впервые отличился за москвичей, а фанаты армейцев с трибун прокричали «Живе Беларусь» — фразу, которая стала лозунгом в последнее время в соседней стране. В РФС это оценили как политический жест и пообещали отстранить болельщиков от посещение стадиона.

Миранчук снова в огне и Хабиб на матче «Локомотива» с «Краснодаром»

Алексей Миранчук сотворил чудо-гол, выудив мяч и отправив его в сетку, но многие могли это даже не заметить, ведь на трибунах рядом со Станиславом Черчесовым и Дмитрием Булыкиным сидел Хабиб Нурмагомедов. Болел он, конечно, персонально за Магомеда-Шапи Сулейманова, который, впрочем, ничего яркого не показал.

Ловрен показывает уровень, а Ракицкий огорчает

В игре с «Ростовом» у «Зенита» было не все просто: Азмун не сразу смог забить пенальти, Ракицкий нахватался карточек, зато Деян Ловрен забил головой, как он умеет. Ростовчане тоже имели шансы отличиться, но все моменты растранжирили.