Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился мнением о том, готов ли его партнер по команде Алексей Миранчук к переходу в европейский клуб.

«Это должен решать только он сам. Взвесить всё и осознать, что лучше. Ситуация такова, что в «Локомотиве» есть Лига чемпионов и борьба за титул. Но я могу понять желание попробовать себя в Европе. Англия, Испания, Франция — я был там и знаю, что это такое», — заявил Крыховяк, слова которого приводит Sport24.

Футболист подчеркнул, что не может сказать Миранчуку, надо или не надо ему уезжать. Если появится конкретное предложение и Алексей захочет узнать его мнение по поводу города или команды, то Крыховяк готов дать совет.

«Но решение необходимо принимать самостоятельно», — подчеркнул футболист.

Напомним, сегодня, 17 августа, должна состояться встреча представителей «Аталанты» с «Локомотивом», на которой будут обсуждаться детали трансфера Миранчука.