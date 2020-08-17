Специалист по бразильскому футболу и главный редактор журнала Fenômeno Александр Спивак прокомментировал переход защитника «Интернасьонала» Бруно Фукса в московский ЦСКА.

«Сейчас Фукс — ягода в саду. Причём она уже созрела. Но было бы круто, если бы ЦСКА обратил на него внимание пару лет назад. Взяли бы за копейки. Если у ЦСКА был выбор, вернуть Бекао или приобрести Фукса, они всё сделали правильно. Бруно сильнее Бекао», — заявил Спивак, слова которого приводит «Чемпионат».

По его мнению, попадание в ЦСКА, где тренерский штаб хорошо работает с молодыми игроками, станет для Фукса огромным плюсом. Спивак подчеркнул, что футболист прогрессировал с предолимпийского турнира, который прошел в феврале.

Ранее «Интернасьонал» выступил с заявлением, в котором сообщил, что в последние несколько часов получил официальное предложение по Фуксу, которое соответствует требованиям клуба.