Бывший голкипер сборной Англии Джо Харт может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

По информации журналиста Саймона Стоуна, 33-летний вратарь на данный момент проходит медицинское обследование в «Тоттенхэме». К составу лондонского клуба он присоединится на правах свободного агента.

Последним клубом, за который играл Харт, стал «Бёрнли». Голкипер защищал его цвета с 2018 года до нынешнего лета, когда у него истек контракт. Наибольшую известность вратарю принесла игра за «Манчестер Юнайтед» в период с 2006 по 2018 год. В составе «МЮ» Харт завоевал шесть трофеев: дважды выиграл чемпионат Англии, по разу — Кубок и Суперкубок страны, а также дважды взял трофей Кубка лиги.

С 2008 по 2017 год Джо Харт вызывался в сборную Англии.