ЦСКА намерен усилиться полузащитником лиссабонского «Спортинга» Жоау Палиньей.

Как сообщает Москва.ру, армейцы готовы заплатить за 25-летнего футболиста 10 миллионов евро. Однако руководство «Спортинга» оценивает своего игрока в большую сумму и требует 15 миллионов.

Утверждается, что ЦСКА — не единственная команда, которая рассчитывает на приобретение Палиньи. Заполучить португальца также хотят несколько английских клубов, в том числе и «Вулверхэмптон», к переходу в который Жоау был близок ранее. Также в числе претендентов на игрока значатся клубы из Турции и Испании.

Действующий контракт Палиньи со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне хавбек отыграл 27 матчей, забил два гола и получил девять желтых карточек.