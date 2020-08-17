«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим голкипером «Локомотива» Никитой Медведевым.

25-летний футболист присоединился к казанскому клубу на правах свободного агента. Его контракт с «Рубином» будет действовать до окончания сезона-2021/22. Голкипер уже выбрал игровой номер — первый.

Напомним, 14 августа стало известно, что «Локомотив» разорвал контракт с Медведевым. Вратарь провел всего три официальный матча в составе столичного клуба. Он присоединился к «железнодорожникам» перед сезоном-2017/18, до этого он защищал цвета «Ростова». В последний раз игрок выходил на поле в 2017 году.

Нынешним летом гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе отправил Медведева в фарм клуб «железнодорожников» «Казанку». Контракт футболиста с командой был рассчитан до 2022 года.