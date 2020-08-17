Сказать, что четвертьфиналы Лиги чемпионов не удивили значит врать самому себе. Как могут не удивить восемь мячей в ворота Тер Штегена или вынос туши «Манчестер Сити» в исполнении «Лиона»? Благодаря таким результатам мы получили невероятно странные полуфинальные пары, о которых даже не могли догадываться.

«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»

Парижане заслуженно победили любимую команду многих романтиков в этой ЛЧ. «Аталанта» забила один мяч в первом тайме и решила сохранить такой исход до самого конца, но «ПСЖ» дожал в самом конце во многом благодаря Неймару, которого в последнее время принято только ругать.

«Лейпциг» же на равных провел матч с «Атлетико». Да, немецкой команды сильно повезло с голом Тайлера Адамса — Ян Облак наверняка взял бы мяч, но рикошет сильно изменил траекторию. Однако слово «повезло» должно быть вышито где-то на форме всех клубов, выступающих в ЛЧ в следующем сезоне: слишком уж много его в этом турнире.

В поединке команд Нагельсмана и Тухеля не все однозначно. «Лейпциг» — не «Аталанта», и глупые ошибки совершать не будет. «ПСЖ», в свою очередь, наверняка будет находиться под мощнейшим прессингом: команда стоимостью 800 млн евро, которая не выходила в ЛЧ уже 25 лет, будет делать все для выхода в финал, и может перегореть. На «Лейпциг», напротив, ничего не давит: выходи и играй, если уступишь, никто тебе гадости писать не будет.

«Бавария» — «Лион»

Здесь все выглядит более очевидно. Команда Ханса-Дитера Флика (в ноябре кто-то мог поверить, что он останется в клубе надолго?) унизила «Барселону» и готова лететь к Кубку Лиги чемпионов, а тут какой-то «Лион», выскочки. Но французы выступают в качестве аутсайдера всю сетку плей-офф: сначала с «Ювентусом», затем с «Манчестер Сити». Уровень соперников идет по нарастающей, но если «Лион» победит «Баварию», проигрывать в финале будет невероятно обидно — там соперники сильно слабее мюнхенцев.

Скорее всего, чуда не случится, и здесь мы получим либо противостояние Тухеля против «Баварии», с которой тренер вечно боролся в Бундеслиге у руля «Боруссии», либо немецкий финал «Лейпциг» — «Бавария». В обоих случаях фаворитами будут подопечные Флика, но у «быков» шансов будто побольше. Как минимум потому что и опыта в игре с таким соперником достаточно. Правда, последняя победа «Лейпцига» над «Баварией» была давненько: в марте 2018-го. Но с того момента команда Нагельсмана проиграла лишь раз, три встречи сведя вничью.