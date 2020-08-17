Во вторник, 18 августа, стартует третий тур чемпионата России по футболу.

Открывать программу тура будет встреча «Сочи» с казанским «Рубином», которая начнется в 18:00 по московскому времени. В 19:00 стартует матч «Тамбов» — «Химки», а в 20:00 «Краснодар» на своей арене примет тульский «Арсенал».

В среду, 19 августа, пройдут еще пять матчей. В 16:00 «Урал» сыграет с «Локомотивом», а «Уфа» — со «Спартаком». В 18:00 стартует игра «Ахмат» — «Ротор», в 19:00 московское «Динамо» будет принимать «Ростов». Закрывать третий тур будет матч «Зенита» с ЦСКА, который состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00.

На данный момент три команды идут без потери очков — это «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», одержавшие по две победы.