Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что доставляет много хлопот своим тренерам.

«Думаю, тренерам я доставляю много хлопот. Я серьёзно отношусь к сборам, но очень плохо работаю с тренерами, когда нахожусь дома. Я каждый час думаю о том, что должен делать, вместо того, чтобы просто сделать это», — заявил Бё, слова которого приводит NRK.

Йоханнес добавил, что с ним сложно связаться, потому что он не отвечает на звонки. По словам спортсмена, он не берет трубку, когда звонит Эгиль Кристиансен, потому что тот спросит, как прошла тренировка. Йоханнес признался, что его мучает совесть.

«Иногда это немного раздражает», — сказал Кристиансен.

Напомним, Йоханнес Бё является действующим обладателем большого Хрустального глобуса.